"حرس الحدود" ينقذ مواطنًا تعرّض لوعكة صحية مفاجئة في عرض البحر بينبع

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا تعرّض لوعكة صحية أثناء وجوده في وسط البحر.
وقدمت الفرق الإسعافات الأولية اللازمة للمواطن، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع المتنزهين والمرتادين للبحر إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية، وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
كما شددت على أهمية الاتصال برقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة عند الضرورة.