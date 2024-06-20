ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

واطلع الضيوف خلال زيارتهم للمجمع على جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وأهله عبر أكبر مطبعة عالمية تخدم كتاب الله الكريم، كما استمعوا لشرح مفصل عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، حتى توزيعه على المسلمين في كافة بقاع الأرض، حيث شاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه، وكما تعرفوا عن آلية طباعة المصحف وكيفية المراجعة والتدقيق.