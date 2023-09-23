وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي ويبحثان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.