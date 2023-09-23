وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي ويبحثان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند بانبري فاهيتثانوكورن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وتضمن اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.