تجاوباً مع "سبق".. الفرق الميدانية لـ"الكهرباء" تباشر إصلاح الانقطاعات المتكرّرة في قرى بالعارضة

باشرت الفرق الميدانية للشركة السعودية للكهرباء إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من قرى محافظة العارضة بمنطقة جازان.
يأتي ذلك استجابة من الشركة لخبر نشرته "سبق" بعنوان "وجبة يومية و3 مطالب.. انقطاع الكهرباء المتكرّر يقض مضاجع أهالي قرى بالعارضة"، والمنشور في الصفحة الإلكترونية اليوم الأحد 2 يوليو 2023.
وأكدت الشركة في ردها لـ"سبق" حرصها الشديد على موثوقية الخدمة الكهربائية واستمراريتها لجميع المشتركين، حيث إن الشركة ما زالت مستمرة في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة؛ لتعزيز وإحلال وصيانة الشبكة الكهربائية في جميع محافظات منطقة جازان ومن ضمنها محافظة العارضة، مما سيسهم في تحسين ورفع مستوى موثوقية الخدمة الكهربائية في المحافظة.
وكان عدد من سكان قرى بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، قد طالبوا الشركة السعودية للكهرباء، بالتدخل العاجل لحل مشكلة الانقطاعات المتواصلة في التيار التي تحدث بشكل متكرّرٍ ومتتالٍ وسريعٍ يومياً، موضحين أن هذه الانقطاعات عكّرت صفو الإجازة وتسبّبت في تعطل الأجهزة في منازلهم والتأثير على الأطفال والمرضى وكبار السن؛ نظراً لأجواء الصيف الحارة عالية الرطوبة التي تشهدها المنطقة.
وقال المتضررون: إن الأمر مقبولٌ لو تكرّر الانقطاع في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات، لكن غير مقبول أن يتكرّر في اليوم الواحد أربع أو خمس مرات، بل عشر مرات صباح العيد في أجواءٍ غير ماطرة، وآخرها اليوم، حيث انقطع في ساعة واحدة بدءاً من التاسعة والنصف صباحاً إلى عشرة ونصف أربع مرات متتالية، مطالبين بتدخل من الشركة للبحث عن الأسباب ومعالجتها.
وبيّنوا أن التيار انقطع مساء أمس على عدد كبير من القرى أكثر من ثلاث مرات بدءاً من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً، مشيرين إلى أن تكرار المشكلة أول أمس وقبله، وذلك حينما انقطع صباحاً لأكثر من خمس مرات متتالية.
وأوضح عددٌ من السكان، أن الانقطاع أصبح وجبة يومية لا بد منها ليست لمرة واحدة، بل لمرات عدة صباحاً ومساءً، مشيرين إلى أن الأمر أصبح مزعجاً لهم، مطالبين بتدخل الشركة السعودية للكهرباء وإمارة المنطقة للوقوف ومعالجة المشكلة بشكلٍ عاجل، وقالوا: "لو استمر ما يحدث على ما هو عليه، فإن ذلك سيكبّدهم خسائر كبيرة نظراً لتأثر الأجهزة".