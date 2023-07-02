تجاوباً مع "سبق".. الفرق الميدانية لـ"الكهرباء" تباشر إصلاح الانقطاعات المتكرّرة في قرى بالعارضة

وقال المتضررون: إن الأمر مقبولٌ لو تكرّر الانقطاع في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات، لكن غير مقبول أن يتكرّر في اليوم الواحد أربع أو خمس مرات، بل عشر مرات صباح العيد في أجواءٍ غير ماطرة، وآخرها اليوم، حيث انقطع في ساعة واحدة بدءاً من التاسعة والنصف صباحاً إلى عشرة ونصف أربع مرات متتالية، مطالبين بتدخل من الشركة للبحث عن الأسباب ومعالجتها.