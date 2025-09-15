تكافل الراجحي راعيًا بلاتينيًا لمعرض Money 20/20 Middle East بالرياض

تشارك شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني كراعي بلاتيني في فعاليات مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East، والمقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم خلال الفترة من 15 – 17 سبتمبر 2025.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص تكافل الراجحي على تعزيز حضورها في أبرز الفعاليات المالية والتقنية على مستوى المنطقة، وتسليط الضوء على ريادتها في مجال التأمين الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وسيُتيح جناح تكافل الراجحي رقم H2.D10 لزوّار المعرض فرصة الاطلاع على مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، والتجارب التفاعلية، إلى جانب الإعلان عن اتفاقيات استراتيجية وشراكات نوعية مع جهات محلية وإقليمية، تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين.
وتؤكد تكافل الراجحي من خلال هذه الرعاية التزامها برؤية المملكة 2030 عبر المساهمة في بناء اقتصاد رقمي متطور، وتقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال خدمات ذكية.