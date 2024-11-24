"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والعاصمة المقدسة والليث وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على بحرة والجموم والكامل والقنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا. وتشهد أمطارًا متوسطة على حفر الباطن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.