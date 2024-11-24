"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.