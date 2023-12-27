أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التقديم للالتحاق ببرنامج "فني رعاية مرضى" المنتهي بالتوظيف

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج "فني رعاية مرضى"، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وينظم بالتعاون معها، تحت شعار (ندرب – نؤهل - نوطن)، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية، وفتح الفرص الوظيفية لهم بمستشفيات المجموعة، بعد اجتياز البرنامج والحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وقال الأستاذ الدكتورعوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، أن مدة هذا البرنامج "12" شهراً، وسيحصل المتدربون على حزمة من الحوافز، أبرزها منح مكافآت شهرية خلال فترة التدريب والتأمين طبي وغيرها، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصلون على تصنيف "فني" علاوة على توظيف المتدرب بعد اجتياز برنامج التأهيل والحصول على رخصة مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يجد البرنامج إقبالاً كبيراً، بالنظر إلى النجاح اللافت الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه في عام 2019م، حيث استفاد منه "382" خريج، في تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية.
وشدد أ.د.العُمري على أن الأكاديمية ستسخر كافة إمكاناتها لخدمه هؤلاء المتدربين من خلال توفير بيئة نموذجية، ومحاضرين ذوي خبرات علمية عالية، وإتاحة التدريب العملي بمستشفيات المجموعة لتحقيق الإستفادة القصوى والكاملة من هذا البرنامج التدريبي.
وأضاف أ.د.العُمري أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون طالباً أو موظفاً ، ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات (الأحياء، والأحياء دقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية)، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52 ، واجتياز المقابلة الشخصية.
وفي الختام دعا أ.د.العُمري الراغبين في التسجيل بالبرنامج المبادرة بالتقديم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، والذي يستمر حتى 6 يناير 2024 م ، وفي حال وجود أية استفسارات التواصل عبر الايميل .
الجدير بالذكر أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب أطلقت 30 برنامج زمالة ودبلوم في تخصصات مختلفة، بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية والتي من أبرزها برنامج الزمالة في تمريض العناية المركزة، وشھادة الزمالة السعودیة ، وتدريب أطباء الامتياز، وإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم ، والقادة الجدد في تخصصات الإدارة الصحية، والإبتعاث الخارجي الأضخم من نوعه في القطاع الخاص، والزمالة الأمريكية في طب الطوارئ، وذلك بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وبرنامج همة الهندسي لتأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج.