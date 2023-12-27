أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التقديم للالتحاق ببرنامج "فني رعاية مرضى" المنتهي بالتوظيف

وقال الأستاذ الدكتورعوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، أن مدة هذا البرنامج "12" شهراً، وسيحصل المتدربون على حزمة من الحوافز، أبرزها منح مكافآت شهرية خلال فترة التدريب والتأمين طبي وغيرها، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصلون على تصنيف "فني" علاوة على توظيف المتدرب بعد اجتياز برنامج التأهيل والحصول على رخصة مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يجد البرنامج إقبالاً كبيراً، بالنظر إلى النجاح اللافت الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه في عام 2019م، حيث استفاد منه "382" خريج، في تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية.