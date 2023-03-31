النائب التنفيذي لقطار الحرمين: 23 ريالاً لـ"تذكرة جدة-مكة" وموقف السيارات ريال للساعة

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي، عن تشغيل أكثر من 100 رحلة يومياً بين محطات القطار خلال شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، قال "الحربي": "بدأنا في رفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي حتى وصلنا خلال شهر رمضان أكثر من 100 رحلة يوميًا ما بين محطات قطار الحرمين".
وأضاف: "محطة السليمانية محطة رئيسية لسكان جدة ما بين التنقل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذا الشهر، ولله الحمد قمنا بتوفير 84 رحلة في الاتجاهين مكة وجدة -السليمانية".
وأشار "الحربي" إلى أن المستهدف أن تصبح محطة السليمانية هي الخيار الوحيد والأمثل والأفضل لسكان جدة للانتقال إلى مكة لأداء العمرة"، موضحاً أن القطارات على مدار الساعة تصل إلى 3 رحلات في الساعة.
وبين أن الأسعار تنافسية وهي 23 ريالًا للتذكرة، وابتداءً من شهر رمضان المبارك أصبحت تكلفة أجرة موقف المركبات ريالًا واحدًا فقط في الساعة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تجعل قطار الحرمين هو الخيار الأفضل للمعتمر من سكان جدة عبر محطة السلمانية.