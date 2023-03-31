النائب التنفيذي لقطار الحرمين: 23 ريالاً لـ"تذكرة جدة-مكة" وموقف السيارات ريال للساعة

وبين أن الأسعار تنافسية وهي 23 ريالًا للتذكرة، وابتداءً من شهر رمضان المبارك أصبحت تكلفة أجرة موقف المركبات ريالًا واحدًا فقط في الساعة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تجعل قطار الحرمين هو الخيار الأفضل للمعتمر من سكان جدة عبر محطة السلمانية.