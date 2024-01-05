قفزة واضحة في عمليات البيع والشراء للصقور بالمملكة والخليج.. والإجابة "كأس العُلا"

وأضاف الدوسري أن عمليات البيع والشراء زادت بداية الموسم في مهرجان الملك عبدالعزيز وارتفعت أكثر مع الإعلان عن الكأس، ووصلت الأسعار إلى أرقام كبيرة لاسيما للصقور التي حققت مراكز في المسابقات الكبرى، وبعضها وصل إلى 600 ألف ريال، مشيداً بدعم نادي الصقور السعودي للهواة والمحترفين في مجال الصقارة، والإنتاج المحلي للصقور، وكذلك التنظيم على أعلى مستوى للكأس بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.