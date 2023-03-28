يُشاهد بالعين المجردة.. "فلكية جدة" ترصد اقتران القمر بالمريخ اليوم

وأوضح "أبو زاهرة" أن هذه العلامات تدلّ على فترة التربيع الأول؛ حيث يظهر نصف القمر مضاءً، ونصفه الآخر مظلمًا، وهذا هو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات، وغيرها، تكون واضحة جدًّا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانبين النهاري والليلي؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظرًا ثلاثيّ الأبعاد.