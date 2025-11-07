الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. "العنقاوات" فريق نسائي سعودي يراقب البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان

في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية والشرق الأوسط، بدأت مجموعة من المفتشات السعوديات، يُعرفن بلقب "العنقاوات"، تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضمن مهام مستمرة تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي داخل المحمية.
وقالت غيداء البلوي، مفتشة بيئية في القسم البحري، في تقرير لبرنامج MBC في أسبوع، إن مساحة المحمية تبلغ 24 ألفًا و500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظامًا بيئيًا يتميز بتنوع بيولوجي فريد، موضحة أن عمل الفريق يتركز على مراقبة الأنشطة داخل نطاق المحمية ورفع التقارير البيئية اللازمة بشكل دوري.
من جانبها، أوضحت مها العيدان، مفتشة بيئية، أن الفريق ينفذ جولات تفتيشية يومية على مدار الساعة، سواء عبر دوريات القوارب البحرية أو المركبات البرية، بهدف حماية البيئة ومكوناتها الطبيعية، مشيرة إلى أن العمل الميداني أكسبهن مهارات التعامل مع التحديات، وعزز روح المسؤولية والإصرار على النجاح.
كما ذكرت نور الطويل أن يومهن العملي يبدأ أحيانًا قبل طلوع الشمس، حيث يتجمع الفريق لمراجعة خطة العمل والتأكد من جاهزية المعدات قبل الانطلاق نحو المناطق المستهدفة في الجولات التفتيشية.
وتُعد مبادرة "العنقاوات" نموذجًا متميزًا في تمكين الكفاءات النسائية السعودية للعمل الميداني في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، ضمن جهود محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتنمية الوعي البيئي المستدام.