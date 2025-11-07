الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. "العنقاوات" فريق نسائي سعودي يراقب البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان

من جانبها، أوضحت مها العيدان، مفتشة بيئية، أن الفريق ينفذ جولات تفتيشية يومية على مدار الساعة، سواء عبر دوريات القوارب البحرية أو المركبات البرية، بهدف حماية البيئة ومكوناتها الطبيعية، مشيرة إلى أن العمل الميداني أكسبهن مهارات التعامل مع التحديات، وعزز روح المسؤولية والإصرار على النجاح.