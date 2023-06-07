شاهد.. منظمة "البلسم" تعالج 1300 مريض في جمهوريتَي الكاميرون وكينيا

قدّم فريقان طبيان من منظمة البلسم في كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية كينيا، ضمن رحلاتها الخيرية وتحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "البرامج التطوعية"، خدماتها الطبية المجانية لأكثر من (1300) مريض خلال الفترة من 21 مايو- 2 يونيو 2023م تخللتهما عمليات نوعية في أمراض القلب والعظام والغدد.
وقام الفريق الأول برئاسة الدكتور علاء عبدالجبار ومعه (24) طبيباً وممارساً صحياً وإدارياً بإجراء (502) عملية جراحية في تخصصات جراحية مختلفة جراحة عامة، تجميل، نساء وولادة، الغدد والثدي، المسالك البولية، والعظام، وكشفت على (757) مريضاً في شمال الكاميرون وتحديداً في مستشفى باميرا في مدينة ماروا.
كما قام الفريق الطبي الثاني المكوّن من (9) أطباء وممارسين صحيين وإداريين برئاسة استشاريي القلب الدكتور خالد الجهني والدكتور رضا أبوالعطا، بإجراء (38) قسطرة تداخلية علاجية في العاصمة الكينية -نيروبي وتحديدا مستشفى كينيا الوطني تم خلالها وضع (47)دعامة للشرايين التاجية تخللتها عمليات توسعة الصمام الميترالي وتوسعة الصمام الرئوي دون الحاجة إلى عملية القلب، وتم أثناء إجراء تلك العمليات تدريب الكوادر الطبية المحلية.
وصرّح الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم البروفيسور عماد بخاري بأن رحلات البلسم العلاجية التطوعية لمختلف مناطق العالم، تحمل أهدافاً نبيلة لا تقتصر على علاج المرضى المحتاجين فقط وإنما تدريب الأطقم الطبية المحلية لتكون لبنة في تطوير القطاع الصحي لتلك المناطق.