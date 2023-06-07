شاهد.. منظمة "البلسم" تعالج 1300 مريض في جمهوريتَي الكاميرون وكينيا

وقام الفريق الأول برئاسة الدكتور علاء عبدالجبار ومعه (24) طبيباً وممارساً صحياً وإدارياً بإجراء (502) عملية جراحية في تخصصات جراحية مختلفة جراحة عامة، تجميل، نساء وولادة، الغدد والثدي، المسالك البولية، والعظام، وكشفت على (757) مريضاً في شمال الكاميرون وتحديداً في مستشفى باميرا في مدينة ماروا.