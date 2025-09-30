"التجارة الخارجية": بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أغطية الألمنيوم سهلة الفتح المصدرة من الصين

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم، بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أغطية الألمنيوم سهلة الفتح لعلب المشروبات بسماكة من (0.213) مم إلى (0.250) مم وأقطار من (50) مم إلى (63) مم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
وعملت الهيئة منذ صدور النظام على عدد من التحقيقات في مختلف القطاعات الصناعية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط: (https://gaft.gov.sa/).