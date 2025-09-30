"التجارة الخارجية": بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أغطية الألمنيوم سهلة الفتح المصدرة من الصين

وعملت الهيئة منذ صدور النظام على عدد من التحقيقات في مختلف القطاعات الصناعية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.