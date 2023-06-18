"البيئة" تؤكد جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ في الرياض لاستقبال عيد الأضحى

ونوّه الصنعاء، بمهام الوزارة في الإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ وما توليه من اهتمام وحرص لخدمة المستفيدين على أكمل وجه؛ مشيرًا إلى وجود (42) سوقًا للنفع العام في مدينة الرياض، بجانب (60) مسلخًا، وتوفر (5) نقاط مؤقتة للذبح، و(7) نقاط مؤقتة لبيع الماشية؛ مؤكدًا وجود كادر فني وإداري مميز للإشراف على الذبائح والتأكد من سلامتها وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بها؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الذبح داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي حمايةً للبيئة وحفاظًا على الصحة العامة.