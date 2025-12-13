"الجبر": القدية احتفال اجتماعي بصناعة الفرح.. " العُمري ": دعوة لتدفئة الفقراء في الشتاء

في مقاله "في الشتاء تفقدوا الفقراء" بصحيفة " الجزيرة"، يدعو الكاتب الصحفي سلمان بن محمد العُمري إلى تحرك عملي لتفقد أحوال الفقراء والمحتاجين، باعتباره واجبًا دينيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، مؤكداً أن فصل الشتاء يكشف الفجوة الإنسانية بين من يملكون الدفء ومن يفتقدونه.