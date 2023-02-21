لقطات من الجو.. "مهرجان البن" يخطف الأنظار ومبيعات الـ10 ملايين في الحصاد

شَهِدَ مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، توافد آلاف من الزوار طيلة فترته؛ حيث وثّقت لقطات جوية، مَشاهد رائعة لتوافد الزوار على المهرجان؛ فيما أسدل الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى عشرة أيام، بـ74 فعالية، و15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و160 أسرة منتجة، و15 مقهى، و28 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن المهرجان الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير؛ حقّق مبيعات بأكثر من 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر في عشرة أيام؛ مؤكدًا أن المهرجان أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.
وأضاف "المالكي" أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وحرصهما الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.
يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية، ورواد الأعمال، والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين، والمزارع الريفية، والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالٍ فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.