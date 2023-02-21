لقطات من الجو.. "مهرجان البن" يخطف الأنظار ومبيعات الـ10 ملايين في الحصاد

شَهِدَ مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، توافد آلاف من الزوار طيلة فترته؛ حيث وثّقت لقطات جوية، مَشاهد رائعة لتوافد الزوار على المهرجان؛ فيما أسدل الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى عشرة أيام، بـ74 فعالية، و15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و160 أسرة منتجة، و15 مقهى، و28 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.