"لسان بحري خلاب".. الزوار والمتنزهون يُقبلون على ممر الغروب في جازان

يشهد ممر الغروب بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جازان، إقبالاً من الزوار والمتنزهين والأهالي للاستمتاع بمنظر غروب الشمس من وسط البحر وقضاء أوقات ممتعة والتقاط الصور التذكارية.
ويجذب ممر الغروب أو ما يُسمى بشاطئ الغروب، زواره لقضاء رحلة السير على الأقدام وسط البحر، أو اختيار إحدى الجلسات الممتدة على الممر.
ويُعد اللسان البحري الجديد الذي دشنته أمانة منطقة جازان، ضمن مجموعة من المواقع التي هيأتها مؤخراً، ويبلغ طوله 370 مترًا، وتم تهيئته بـ 30 مقعداً و120 وحدة إنارة و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير، وغيرها من الخدمات المساندة.