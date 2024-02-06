"لسان بحري خلاب".. الزوار والمتنزهون يُقبلون على ممر الغروب في جازان

ويُعد اللسان البحري الجديد الذي دشنته أمانة منطقة جازان، ضمن مجموعة من المواقع التي هيأتها مؤخراً، ويبلغ طوله 370 مترًا، وتم تهيئته بـ 30 مقعداً و120 وحدة إنارة و100 شجرة زينة، وركن خاص للتصوير، وغيرها من الخدمات المساندة.