ممرض بريطاني يروي تجربته المرعبة مع جدري القرود: لم أتمكن من النوم.. وهكذا وصف الأطباء حالتي

وأشار أنه لم يتمكن من النوم، وكانت يحترق من حرارته، 38 درجة مئوية، كما بدأ الطفح الجلدي باللونين الأحمر والأبيض يظهر على جسمه، وبعد يومين ظهر ورم صغير على أنفه الذي وصفه بأنه كان كبيرًا ومخيفًا، حتى إنه كان يبكي، معتقدًا بأنه سيترك ندبه!