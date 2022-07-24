ممرض بريطاني يروي تجربته المرعبة مع جدري القرود: لم أتمكن من النوم.. وهكذا وصف الأطباء حالتي

عانى ممرض بريطاني من ورم ظهر على أنفه وارتفاع حرارته بشكلٍ رهيب، وذلك بعد إصابته بجدري القرود، وجرى عزله في غرفة خاصة لتلقي العلاج، فيما قال الأطباء إنهم لم يروا أعراضًا مماثلة.
وتفصيلاً، ذكر هارون تولوناي، الممرض البالغ من العمر 35 عامًا لصحيفة "ماي لندن" البريطانية أنه عانى لأسابيع مع مرض جدري القردة.
وأشار أنه لم يتمكن من النوم، وكانت يحترق من حرارته، 38 درجة مئوية، كما بدأ الطفح الجلدي باللونين الأحمر والأبيض يظهر على جسمه، وبعد يومين ظهر ورم صغير على أنفه الذي وصفه بأنه كان كبيرًا ومخيفًا، حتى إنه كان يبكي، معتقدًا بأنه سيترك ندبه!
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن جدري القرود "حالة طوارئ عالمية"، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن حوالي 17 ألف شخص في 74 بلدًا.