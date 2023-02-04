أمير الرياض يسلّم "الموسى" جوائز الأشواط الملكية بمهرجان المؤسس

كما قدّر جهود النادي الكبيرة في نجاح وتطور المهرجان بإشراف الشيخ فهد بن حثلين، وكل اللجان العاملة بالمهرجان؛ حتى ظهر بصورة نفخر بها جميعًا، مضيفًا: نخص لجان التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن محمد، ولا ننسى جهود المدير التنفيذي م.بندر القحطاني، واللجان الطبية والإشرافية والتنظيمية؛ فلهم كل التقدير والامتنان.