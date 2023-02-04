أمير الرياض يسلّم "الموسى" جوائز الأشواط الملكية بمهرجان المؤسس

سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم السبت، مالك الإبل موسى بن عبدالعزيز الموسى، كؤوس وجوائز نخبة النخبة والوصيف وسيف الملك والوصيف وكأس المركز الأول في شوط دق الشقح، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وعبّر مالك الزعيمات "الموسى"، عن فخره وسعادته بهذا التكريم من الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.
وقال "الموسى": إن المشاركة ناجحة بكل المقاييس وسيطرنا على أشواط الشقح دون منافسة، وهذا نجاح سيتواصل بفضل الله وتوفيقه؛ مذكّرًا بأن من الأمور التي أكدها أن أشواط الشقح ستكون في الصدارة من حيث الإثارة والقيمة السوقية وهو ما تحقق بالمهرجان.
كما أهدى "الموسى" اللقب لجمهور الزعيمات من كل القبائل ولأهله ومحبيه.
ونوّه بالنجاح الكبير لمهرجان المؤسس بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية، من توفر المقارّ والميادين والبنية التحتية المتكاملة، وحضور أطيب السلالات على الإطلاق.
كما قدّر جهود النادي الكبيرة في نجاح وتطور المهرجان بإشراف الشيخ فهد بن حثلين، وكل اللجان العاملة بالمهرجان؛ حتى ظهر بصورة نفخر بها جميعًا، مضيفًا: نخص لجان التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن محمد، ولا ننسى جهود المدير التنفيذي م.بندر القحطاني، واللجان الطبية والإشرافية والتنظيمية؛ فلهم كل التقدير والامتنان.