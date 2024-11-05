"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.