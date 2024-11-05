"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة رفحاء وطريف. وتشهد أمطارًا غزيرة على العويقيلة وعرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة القريات. وتشهد أمطارًا غزيرة على دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وخيبر والعلا، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.