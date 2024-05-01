السعودية: ما الذي تعنيه زيادة تدفُّقات الاستثمار الأجنبي بمليارَيْ ريال في 3 أشهر؟

وعقد مجلسُ الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي استعرض فيه عددًا من التقارير؛ منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وتضمّن العرضُ تحليلًا لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأدائه، وأبرز التوقعات والتحدّيات التي قد يواجهها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة.