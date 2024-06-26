أكاديمية التنظيمات الرقمية أنجزت 15 برنامجًا لنحو 150 مستفيدًا خلال 2023

ويُبرز التقرير مراحل نشأة الأكاديمية منذ انطلاقتها في العام 2021م بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة، كما يتطرق لما أنجزته الأكاديمية خلال العام المنصرم 2023 من برامج إثرائية بلغت 15 برنامجًا مقدمًا لنحو 150 مستفيدًا، وقدمت 10 برامج تدريبية لـ 391 متدربًا محليًا، و123 متدربًا دوليًا من 52 دولة، إضافة إلى 22 جهة مستفيدة من البرامج المقدمة.