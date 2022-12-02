مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشارك الإماراتيين فرحتهم باليوم الوطني

شارك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة مُلاك الإبل الإماراتيين فرحتهم باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف اليوم الثاني من ديسمبر الجاري.
وتم توزيع الأعلام والشارات التي تحمل علم دولة الإمارات احتفاءً بهذه المناسبة؛ إذ يشارك في المهرجان مجموعة من ملاك الإبل الإماراتيين، الذين عبروا عن شكرهم العميق للقائمين على هذه التظاهرة العالمية، التي تعكس عمق الإرث التاريخي لمنطقة الخليج العربي.
وشهدت ميادين الصياهد، أمس، انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، بمستوى غير مسبوق من الاحترافية والتطور التنظيمي والإداري، فضلًا عن الإبهار الذي تعززه مستويات التنافسية والحضور الكبير من جانب المهتمين من داخل المملكة وخارجها.