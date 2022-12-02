مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشارك الإماراتيين فرحتهم باليوم الوطني

وشهدت ميادين الصياهد، أمس، انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، بمستوى غير مسبوق من الاحترافية والتطور التنظيمي والإداري، فضلًا عن الإبهار الذي تعززه مستويات التنافسية والحضور الكبير من جانب المهتمين من داخل المملكة وخارجها.