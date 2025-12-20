الحملات الأمنية المشتركة تضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 20 إلى 26 / 6 / 1447هـ، الموافق 11 إلى 17 / 12 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة بمناطق المملكة كافة (17,880) مخالفًا، منهم (11,190) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3,801) مخالف لنظام أمن الحدود، و(2,889) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1,509) أشخاص، منهم (44%) من الجنسية اليمنية، و(55%) من الجنسية الإثيوبية، و(1%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (40) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (15) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29,771) وافدًا مخالفًا، منهم (28,198) رجلًا، و(1,573) امرأة.
خامسًا: تمت إحالة (20,282) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (5,080) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12,661) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.