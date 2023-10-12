فوق "قمم" الجبال وبـ"شيم" الرجال.. عسير "تتباهى" بمطارها الجديد

وسبق للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن أعلن أن كل منطقة من مناطق المملكة ستحظى بمشروع نوعي يواكب رؤية 2030م، لذا تعمل الحكومة السعودية على أن تحظى أبها بمطار دولي يستوعب أكثر من 13 مليون مسافر بصفة سنوية، مقارنة بـ1.5 مليون مسافر في الوقت الحالي، إلى أن تكون الزيادة ضمن خطة التطوير تتخطى عشرة أضعاف الطاقة الحالية.