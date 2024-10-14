أمانة الطائف تطلق حملة لمتابعة التزام مندوبي توصيل الطلبات باشتراطات سلامة الغذاء

ومن المعايير التي تهتم بها الأمانة: ضمان استخدام تغليف جيد للأطعمة والمشروبات يضمن عدم تعرضها للعبث، وسلامة إيصال الطلبات والتسليم للمستهلكين، وذلك بعد أن قامت الأمانة بدراسة سلامة الغذاء وفق مؤشرات قياس رضا المستفيدين، ومؤشرات الامتثال، سعياً لرفع مستوى تقديم هذه الخدمة للأهالي، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك، وتشارك الأمانة الجهات المختصة وذات العلاقة في الحملة لضمان اكتمال خطوات المتابعة لهذا القطاع وتكامل الأدوار.