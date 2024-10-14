أمانة الطائف تطلق حملة لمتابعة التزام مندوبي توصيل الطلبات باشتراطات سلامة الغذاء

شرعت أمانة محافظة الطائف في تنفيذ حملة لتطبيق معايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية على مندوبي توصيل الطلبات؛ لضمان سلامة وصول الأغذية والمشروبات للمستهلك بأمان حفاظاً على الصحة العامة، والتأكد من حصول المندوب الذي له علاقة بالغذاء على الشهادة الصحية التي تخوله لممارسة هذا النشاط.
ومن المعايير التي تهتم بها الأمانة: ضمان استخدام تغليف جيد للأطعمة والمشروبات يضمن عدم تعرضها للعبث، وسلامة إيصال الطلبات والتسليم للمستهلكين، وذلك بعد أن قامت الأمانة بدراسة سلامة الغذاء وفق مؤشرات قياس رضا المستفيدين، ومؤشرات الامتثال، سعياً لرفع مستوى تقديم هذه الخدمة للأهالي، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك، وتشارك الأمانة الجهات المختصة وذات العلاقة في الحملة لضمان اكتمال خطوات المتابعة لهذا القطاع وتكامل الأدوار.
ومن الاشتراطات المشتركة التي تتابعها الأمانة: أن تحمل المركبة رخصة سير ووثيقة تأمين، وأن تكون مزودة بحافظات حرارية لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، وأن تكون المركبة نظيفة، والحافظات الحرارية مصنوعة من مواد تتحمل عمليات التطهير المتكررة ومحكمة الغلق، علاوة على الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مندوب التوصيل.