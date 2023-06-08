مليون زائر في أقل من شهر.. "فيا رياض" تبهر زوارها بتجارب مثالية متكاملة

حققت منطقة "فيا رياض" رقمًا ضخمًا بعدد الزائرين خلال أقل من شهر وصل إلى مليون زائر منذ افتتاحها في 11 مايو الماضي، حيث تعد من أحدث المناطق الترفيهية ضمن فعاليات تقويم الرياض بتقديمها حزمة راقية من الأنشطة والأماكن الفاخرة وبوجود أميز العلامات التجارية العالمية والمحلية، والعديد من المطاعم والمقاهي، وأحد أشهر فنادق الـ5 نجوم "سانت ريجس الرياض"، و7 صالات سينما راقية، للإسهام في صنع تجربة رائعة للزوار.