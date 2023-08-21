مصادر بنكية لـ"سبق": العمل مستمر بنِسَب الاستقطاع 65% في القروض العقارية

ويرى مراقبون أن تخفيض نِسَب الاستقطاع في حال تم العمل به فعليًّا سيُلقي بظلاله على السوق العقاري بشكل إيجابي نحو تصحيح الأسعار المتضخمة، بجانب ضغط الفائدة، التي لا تزال تواصل ارتفاعها؛ إذ تخطت في بعض الجهات التمويلية الـ4.5، وقاربت في أخرى إلى الخمسة.