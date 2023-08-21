مصادر بنكية لـ"سبق": العمل مستمر بنِسَب الاستقطاع 65% في القروض العقارية

أكدت مصادر بنكية لـ"سبق" أن العمل بنِسَب الاستقطاع 65% في القروض العقارية مستمر، وأنه في حال صدور أي توجيه أو تنظيم جديد بخفض هذه النِّسَب من قِبل البنك المركزي فإنه سيتم إعلانه.
جاء ذلك في الوقت الذي تداول فيه مهتمون بالشأن العقاري تدوينات، تفيد بالتوجه نحو تخفيض نسبة الاستقطاع للقروض العقارية من 65% إلى 55%.
ويرى مراقبون أن تخفيض نِسَب الاستقطاع في حال تم العمل به فعليًّا سيُلقي بظلاله على السوق العقاري بشكل إيجابي نحو تصحيح الأسعار المتضخمة، بجانب ضغط الفائدة، التي لا تزال تواصل ارتفاعها؛ إذ تخطت في بعض الجهات التمويلية الـ4.5، وقاربت في أخرى إلى الخمسة.
وكانت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" قد أظهرت انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.97 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بانخفاض قدره 55% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 832 مليون ريال، بنسبة 12%، مقارنة بشهر مايو 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن "ساما"، فقد بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يونيو 2023 نحو 7.62 ألف عقد، بانخفاض قدره 54% عن الفترة نفسها من العام الماضي.