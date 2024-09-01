استئصال ورم من سبعيني باستخدام الروبوت الجراحي بـ"طبية جامعة الملك سعود"

وأوضحت استشارية جراحة الصدر الأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتورة سها كعكي -قائدة الفريق- أنه فور تشخيص الحالة تَبَين وجود ورم سرطاني في الرئة؛ حيث جرى تشكيل فريق طبي متخصص.. وبعد مراجعة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية استئصال فصيص من الرئة "Robotic segmentectomy of the lung" من خلال إجراء فتحات صغيرة لا تتعدى 1 سنتيمتر باستخدام الروبوت الجراحي، مضيفةً أن هذا النوع من العمليات يُعَد من العمليات الدقيقة والنادرة على مستوى المملكة؛ مؤكدةً أنه تم استئصال الورم بشكل كامل -بحمد الله- حيث غادر المريض المستشفى بعد يومين من شفائه بصحة جيدة.