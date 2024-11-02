سعودي يبتكر محفظة نقدية رقمية تعالج إشكاليات العملة النقدية

كشف المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر، عن مقترح جديد، قال إنه سيكون بديلاً آمنًا للتعاملات بالعملات الورقية والإلكترونية الحالية، وسيعالج الإشكاليات التي ظهرت فيهما.
وأوضح أن المقترح يتضمن استحداث تطبيق لمحفظة نقدية رقمية، تقوم بجميع أعمال المحفظة الورقية التقليدية، ويتم استبدال التعامل بالريال والنقود بالعملة الرقمية داخل التطبيق.
وأعلن "النويصر" أن فكرة التطبيق الجديد سهلة وعملية وسريعة، بعكس مواصفات التعامل بالعملات الورقية، كما أنها توفر الطاقة الكهربائية التي لا غنى عنها في تشغيل برامج العملات الرقمية.
وبيَّن أن الفكرة "يستفيد منها المواطن والمقيم داخل السعودية فقط، مع إصدار محفظة نقدية إلكترونية للسياح، توفر لهم الخدمات نفسها".
وتوقع أن تصبح السعودية أول دولة تستخدم هذا التطبيق عالميًّا.
وتطرق الدكتور النويصر إلى مزايا المحفظة الجديدة، وقال: "تتجنب الإشكاليات التي تعاني منها العملات الرقمية، مثل (البيتكوين)، التي فشلت في أن تقدم حلاً عمليًّا وتقنيًّا آمنًا وسهلاً كبديل للنقود".
وقال "النويصر": "التعامل المالي كان يتم ورقيًّا من خلال تبادُل العملات، وخلال العقود الخمسة الماضية تقلص دور هذه النقود تدريجيًّا. كان هناك بحث دائم عن بديل أكثر أمنًا وسهولة؛ فظهرت العملات الرقمية التي لم تستطع أن تقنع الكثيرين بجدواها".
وأضاف: "لا شك أن التعامل النقدي كانت له سلبيات عدة؛ دعت خلال الأعوام العشرة الماضية إلى ابتكار ما يطلق عليه الآن بـ(العملات الكربتو الرقمية)، التي تعتمد على نظام غير مركزي، وليس لها سند مالي سيادي من بنك مركزي، وتعتمد على نظام (البلوك شاين)، الذي يتابع مسارات انتقال العملة ويوثقها؛ الأمر الذي يتطلب عمليات حسابية معقدة، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وبرمجيات معقدة. ويُضاف إلى هذا أن العملات الرقمية تواجه سمعة سيئة؛ لاستخدامها في تجارة المخدرات، والابتزاز، والاختراقات الإلكترونية، والنصب والاحتيال. والأخطر في هذه العملات دون سواها أنه من الصعب السيطرة عليها أو تنظيم حركتها؛ الأمر الذي دعاني إلى التوصل إلى مقترح تطبيق محفظة نقدية رقمية".
وحدَّد "النويصر" ملامح مقترحه، وقال: "تطبيق المحفظة الرقمية مسعَّر بالريال السعودي، وهو يشبه تمامًا المحفظة الشخصية في خدماتها، وما تحتويه من نقد. ويتميز التطبيق بالتعامل السهل عن طريق الاتصال المباشر بين جهازين، الأول يدفع، والآخر يستلم بتقنية البلوتوث أو تقنية تشبه (الإير دروب)".
وتابع: "يتميز التطبيق أيضًا بالأمان الإلكتروني، ومواجهة الاختراق والنصب، وانتحال الشخصية، من خلال الأمان السيبريالي الموجود في تطبيقات كـ(أبشر) و(توكلنا) التابعة للدولة". مشيرًا إلى أن كل حساب في التطبيق سيكون مربوطًا بالهوية الوطنية، أو الإقامة، والهاتف الخلوي المسجل في تطبيق "أبشر"؛ ما يسهل على الدولة مراقبة أي تعاملات مالية نقدية رقمية تتم من خلاله.