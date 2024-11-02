سعودي يبتكر محفظة نقدية رقمية تعالج إشكاليات العملة النقدية

وأضاف: "لا شك أن التعامل النقدي كانت له سلبيات عدة؛ دعت خلال الأعوام العشرة الماضية إلى ابتكار ما يطلق عليه الآن بـ(العملات الكربتو الرقمية)، التي تعتمد على نظام غير مركزي، وليس لها سند مالي سيادي من بنك مركزي، وتعتمد على نظام (البلوك شاين)، الذي يتابع مسارات انتقال العملة ويوثقها؛ الأمر الذي يتطلب عمليات حسابية معقدة، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وبرمجيات معقدة. ويُضاف إلى هذا أن العملات الرقمية تواجه سمعة سيئة؛ لاستخدامها في تجارة المخدرات، والابتزاز، والاختراقات الإلكترونية، والنصب والاحتيال. والأخطر في هذه العملات دون سواها أنه من الصعب السيطرة عليها أو تنظيم حركتها؛ الأمر الذي دعاني إلى التوصل إلى مقترح تطبيق محفظة نقدية رقمية".