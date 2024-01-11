"المصدات العملاقة".. 4 عوامل تتسبب في دفء مكة شتاء يبرزها "المسند"

وأوضح المسند، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "وجود المصدات الجبلية العملاقة المتمثلة في جبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة"، أحد العوامل.