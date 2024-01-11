"المصدات العملاقة".. 4 عوامل تتسبب في دفء مكة شتاء يبرزها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، 4 عوامل جغرافية وجوية تتسبب في دفء مكة المكرمة في الشتاء.
وأوضح المسند، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "وجود المصدات الجبلية العملاقة المتمثلة في جبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة"، أحد العوامل.
وأضاف: "مكة المكرمة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م تقريبًا، وهذا أدعى لكونها دافئة".
وأكمل العوامل: "كونها جنوبية (نسبيًّا) وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة، والتي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى على سبيل المثال".
واختتم: "قربها من البحر الأحمر، الذي يعمل في فترة المساء على تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر".