منوهًا بدعم القيادة لقطاع الترفيه.. "البلطان": المملكة باتت وجهة للشركات العالمية

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الوليد بن خالد البلطان، أن قطاع الترفيه بالمملكة تحوّل بفضل رؤية المملكة 2030 من قطاع موسمي إلى قطاع مستدام، محدثًا أثرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
ورفع "البلطان" في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ولمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على ما يجده القطاع من دعم وتمكين أسهم في تطوره ونمو حجم استثماراته.
وبيّن أن تلك الجهود جعلت من المملكة وجهة دولية للترفيه، وباتت الشركات العالمية تتسابق لدخول السوق السعودي، والمشاركة في موسم الرياض والمواسم السعودية الأخرى.
ونوه "البلطان" إلى الانعكاس الإيجابي للحراك الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة على توفير فرص العمل وزيادة عدد شركات الترفيه السعودية وعوائد الاستثمار بالقطاع، فضلًا عن دخول مستثمرين جدد واستمرار واستدامة الاستثمار بالقطاع، عادًّا ذلك الأثر الحقيقي لمواسم الترفيه السعودية.