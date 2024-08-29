منوهًا بدعم القيادة لقطاع الترفيه.. "البلطان": المملكة باتت وجهة للشركات العالمية

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الوليد بن خالد البلطان، أن قطاع الترفيه بالمملكة تحوّل بفضل رؤية المملكة 2030 من قطاع موسمي إلى قطاع مستدام، محدثًا أثرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.