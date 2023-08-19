محمية بني معارض.. كثبان رملية ثرية بالتنوع النباتي والحيواني

وعن التنوع الأحيائي أوضح المركز أن محمية عروض بني معارض تتميز بوجود المها العربي، وظبييْ الريم والإدمي، والأرنب البري، ومن الطيور الحبارى، والقطا، والحجل، وأنواع عديدة من الزواحف.