محمية بني معارض.. كثبان رملية ثرية بالتنوع النباتي والحيواني

استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، محمية عروض بني معارض، مبيناً أنها تقع على الحافة الجنوبية الغربية للربع الخالي، وتبلغ مساحتها 12787 كم².
وأضاف المركز في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر" وعنونه بِـ"محمية بني معارض.. كثبان ثرية في الحياة"، أن تضاريس المحمية تتألف من هضبة جيرية متقطعة، وكثبان رملية مرتفعة.
وعن التنوع الأحيائي أوضح المركز أن محمية عروض بني معارض تتميز بوجود المها العربي، وظبييْ الريم والإدمي، والأرنب البري، ومن الطيور الحبارى، والقطا، والحجل، وأنواع عديدة من الزواحف.
وتابع: "ومن أكثر النباتات شيوعاً فيها الغضى، والأثموم، وأشجار الطلح، والبان، والحرمل، والطرف، والعشر".