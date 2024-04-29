يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.. انطلاق فعاليات هاكاثون تكنولوجيا الأزياء بجدة

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي، بأنه بلغ عدد المشتركات ما يقارب 70 متسابقة، حيث تعددت الأفكار المبتكرة للمشاركات في هاكاثون تكنولوجيا الأزياء منها مسار الاستدامة بمشاركة ست فرق بعدة مشاريع إبداعية مثال تطبيق خزانة الملابس الذكية، تصميم موقع إلكتروني للاستفادة من فائض الأقمشة، تصميم موقع إلكتروني لمعمل خياطة، تصميم أزياء طلائعية مستدامة، تصميم أزياء من وحدات صغيرة تشبه لعبة الليغو، تصميم تطبيق وسيط بين الأفراد وأصحاب المشاريع لفائض الأقمشة، ويجري العمل عليها خلال فترة الهاكاثون لتقييم المشاركات وفق ثلاثة مراكز فائزة.