يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.. انطلاق فعاليات هاكاثون تكنولوجيا الأزياء بجدة

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، فعاليات "هاكاثون تكنولوجيا الأزياء"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في مقر فندق الفوربوينتس.
وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي، بأنه بلغ عدد المشتركات ما يقارب 70 متسابقة، حيث تعددت الأفكار المبتكرة للمشاركات في هاكاثون تكنولوجيا الأزياء منها مسار الاستدامة بمشاركة ست فرق بعدة مشاريع إبداعية مثال تطبيق خزانة الملابس الذكية، تصميم موقع إلكتروني للاستفادة من فائض الأقمشة، تصميم موقع إلكتروني لمعمل خياطة، تصميم أزياء طلائعية مستدامة، تصميم أزياء من وحدات صغيرة تشبه لعبة الليغو، تصميم تطبيق وسيط بين الأفراد وأصحاب المشاريع لفائض الأقمشة، ويجري العمل عليها خلال فترة الهاكاثون لتقييم المشاركات وفق ثلاثة مراكز فائزة.
وفي مسار الحلول التقنية شاركت أيضاً 7 فرق بعدة مشاريع تقنية مبتكرة وهي تصميم تطبيق مساعد لصيانة مكائن الخياطة -إنشاء مصنع سحابي للخياطين -تطبيق يعرض متاجر بيع الثوب السعودي وطريقة ارتدائه -تصميم أسوارة لقياس مستوى السكر في الدم -تطبيق اختيار الملابس يعتمد على الذكاء الصناعي تصميم كود يوضع على الملابس للمساعدة على اختيارها، وتمثل هذه الأفكار انطلاقة تقنية مؤثرة في سوق العمل.
وتشارك أيضاً ست فرق في مسار الملابس التقليدية بمشاريع تقنية وغير تقنية وهي: استخدام الواقع المعزز لخلق تجربة تفاعلية في اختيار الملابس -إنشاء منصة إلكترونية لتجار الملابس- تصميم مكملات تراثية مستدامة ثلاثية الأبعاد - تصاميم مستوحاة من جلود الإبل- تصاميم مستوحاة من التراث السعودي-آلة بيع ذاتية لمنتجات مستلهمة من التراث السعودي.
وبينت عميدة الكلية التقنية بأن هاكاثون تكنولوجيا الأزياء برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني. وبإشراف الإدارة العامة للأنشطة ودعم صندوق المتدربين الرئيس في المؤسسة العامة للتدريب التقني، وتنفيذ الكلية التقنية للبنات بجدة.
الجدير بالذكر بأن إعلان نتائج المتسابقات ستكون خلال الحفل الختامي يوم الأربعاء.