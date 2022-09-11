"برنامج خادم الحرمين للابتعاث".. 114 تخصصاً في مسار "البحث والتطوير"

يقدم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 114 تخصصاً في مسار "البحث والتطوير" لمواكبة أحدث العلوم والمعارف التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية المرحلية والمستقبلية لبلادنا وتساهم في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
ويستهدف مسار البحث والتطوير تعزيز مسيرة اقتصاد المعرفة من خلال 375 مؤسسة تعليمية و114 تخصصًا في 12 دولة حول العالم، لدرجة الدكتوراه.
ومن شروط المسار أن يكون القبول لدرجة الدكتوراه من أفضل ٢٠٠ مؤسسة تعليمية حسب قائمة الوزارة في هذا المسار، وأن يكون القبول نهائياً غير مشروط، أن يكون القبول صادراً من مكتب القبول والتسجيل في الجامعة المعتمدة في قائمة الوزارة، وفي حال كانت الدولة غير ناطقة باللغة الإنجليزية، يمكن أن يكون القبول مشروطاً بدراسة لغة الدولة مع إتاحة الابتعاث لدراسة اللغة، بالإضافة إلى انطباق الشروط العامة للتقديم والابتعاث وسياسات التقديم والابتعاث.