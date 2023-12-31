10 سائقين سعوديين يتقدمهم "الراجحي" مشاركون في "رالي داكار السعودية" للمرة العاشرة على التوالي

ويتنافس السائق صالح السيف هذا العام للمرة الخامسة على التوالي، في فئة المركبات الصحراوية خفية الوزن "تي 3"، ضمن فريق "دارك هورس" على متن مركبة "أو تي 3" من إنتاج شركة "جي رالي" البلجيكية، وقد سجل "السيف" أداءً قوياً منذ مشاركته الأولى في رالي داكار في العام 2020، عندما أنهى الرالي في المركز 12 على الترتيب العام، ولكنه قدّم أداءً مخيباً للآمال في النسختين التاليتين ولم يكمل الرالي خلالهما على الرغم من فوزه بالمرحلة الأولى في العام 2021، ليعود بقوة في العام الماضي، ويسجل أفضل نتيجة له على الإطلاق بعدما أنهى الرالي في المركز السادس.