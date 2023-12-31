10 سائقين سعوديين يتقدمهم "الراجحي" مشاركون في "رالي داكار السعودية" للمرة العاشرة على التوالي

تتزايد وتيرة الترقب قبل 5 أيام من انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، حيث أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات، والرالي الأعرق على وجه الأرض، والذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.
وسينطلق المشاركون من مدينة العلا يوم 5 يناير المقبل على أن تختتم المنافسات في ينبع يوم 19 يناير، وذلك بمشاركة نخبة من السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، والذين أكدوا بدء استعداداتهم للمشاركة في الرالي الأكثر تحدياً في العالم.
ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلةٍ تمهيدية من مخيم الانطلاق في العلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويشارك في المُنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة تي 1، وإبراهيم المهنا في فئة "ستوك"، فيما يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة "تي 3"، ويشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة "تي 4"، كما يتنافس طارق الرماح في فئة "تي 5"، بينما يشارك عبدالحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.
ويعود السائق السعودي المخضرم يزيد الراجحي للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة العاشرة على التوالي، حيث سيشارك في فئة تي 1+ بروتوتايب، مع فريق أوفردرايف ريسنغ وعلى متن سيارة هايلوكس أوفردرايف.
وكان "الراجحي" حقق المركز الثالث على الترتيب العام في نسخة عام 2022، حيث صعد لمنصة تتويج الرالي العريق للمرة الأولى في تاريخه، ولكن في النسخة الماضية لم تسر مشاركة النجم السعودي في رالي داكار كما يجب، حيث بقي ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى اليوم السادس، لكن كل شيء تهاوى على الطريق إلى الرياض حين واجه مشاكل ميكانيكية أعاقت حظوظه بتحقيق النجاح وأنهى السباق في المركز 37، ولكن يظل "الراجحي" من بين المرشحين للمنافسة على الفوز.
ويتنافس السائق صالح السيف هذا العام للمرة الخامسة على التوالي، في فئة المركبات الصحراوية خفية الوزن "تي 3"، ضمن فريق "دارك هورس" على متن مركبة "أو تي 3" من إنتاج شركة "جي رالي" البلجيكية، وقد سجل "السيف" أداءً قوياً منذ مشاركته الأولى في رالي داكار في العام 2020، عندما أنهى الرالي في المركز 12 على الترتيب العام، ولكنه قدّم أداءً مخيباً للآمال في النسختين التاليتين ولم يكمل الرالي خلالهما على الرغم من فوزه بالمرحلة الأولى في العام 2021، ليعود بقوة في العام الماضي، ويسجل أفضل نتيجة له على الإطلاق بعدما أنهى الرالي في المركز السادس.
وتعود السائقة دانية عقيل للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة الثالثة على التوالي، في فئة تي 3 على متن مركبة "توروس تي 3" وضمن فريق "ويفيرز سبورت". وتمتلك "دانية" سجلاً مبهراً حيث تعد أول امرأة على مستوى العالم تفوز بكأس العالم للكروس كانتري من الاتحاد الدولي للسيارات، فئة تي 3 عام 2021، كما كانت واحدة من أولى سائقتين سعوديتين تكملان رالي داكار وأول امرأة عربية تنهي السباق في المراكز العشرة الأولى بعدما حققت المركز الثامن في فئة تي 3 في مشاركتها الأولى عام 2022. وتعرضت "دانية" لمشكلات في اليوم الرابع للمنافسات العام الماضي؛ مما حرمها من تحسين ترتيبها العام وأنهت الرالي في المركز 28.
وللعام الثالث على التوالي، تشارك السائقة مشاعل العبيدان في منافسات رالي داكار السعودية، على متن مركبة "كان – أم"، وتعد "مشاعل" أول امرأة سعودية تحصل على رخصة للمشاركة في الراليات، كما شاركت في رالي داكار السعودية 2022 كواحدة من أولى سيدتين سعوديتين أكملتا السباق وحصلت على المركز السابع عشر، كما أنهت السباق العام الماضي في المركز 24.
كما بدأ ياسر بن سعيدان مشاركاته في رالي داكار في العام 2014، وستكون مشاركته في رالي داكار السعودية 2024 هي السابعة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي4"، وعلى متن مركبة "بي آر بي" ضمن فريق "إم إم بي". وحقق "ياسر" أفضل نتيجة له في مشاركاته في رالي داكار عندما أنهى السباق في المركز الثالث لفئة السيارات تي 2 عام 2016، ولكنه شارك في النسخة الماضية ضمن فئة تي 4 وأنهى السباق في المركز 23.
وتستعد السائقة السعودية مها الحملي لتسجيل حضورها الأول في منافسات الرالي العريق، حيث تشارك في فئة "تي 4" على متن مركبة "بي أر بي"، وضمن فريق "دارك هورس". وتعد مها هي السائقة السعودية الثالثة التي تشارك في منافسات رالي داكار السعودية بعد مشاعل العبيدان ودانيا عقيل.
كما يتنافس السائق إبراهيم المهنا هذا العام في فئة السيارات "ستوك"، حيث يشارك للمرة الخامسة في منافسات رالي داكار السعودية، حيث شارك سابقاً في فئات الشاحنات "تي 5" وفئة السيارات "تي 2"، وسيتنافس على متن سيارة "نيسان باترول". وحقق المهنا أفضل مركز له في مشاراكاته ضمن رالي داكار في العام 2020 عندما أحرز المركز 28 في فئة الشاحنات.
ويستعد السائق السعودي طارق الرماح إلى المشاركة للمرة الخامسة على التوالي في منافسات الرالي، حيث يشارك هذا العام في فئة الشاحنات "تي 5" على متن شاحنة "مان" من "فولفو" وضمن فريق "إس تي أيه".
ويشارك الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة في فئة الدارجات النارية، على متن دراجة "رالي ريبليكا 450" من "كيه تي إم"، فيما يستعد الدراج هاني النومسي لتسجيل ظهوره الأول في رالي داكار هذا العام في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، على متن دراجة "رابتور 700" من "ياماها".