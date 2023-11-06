المرأة السعودية.. مسيرة تمكين بدعم القيادة وشراكة للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة

وخصصت المملكة مبادرات عدة لدعم المرأة في مجالات سوق العمل، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، التي تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها؛ لضمان تكافُؤ الفرص بين الجنسين.