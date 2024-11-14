أصبح الأكثر تحسنًا عالميًّا.. كيف قفزت 20 تشريعًا بتصنيف السوق العقاري السعودي؟

وقد أسهم نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية في رفع الموثوقية بالسوق العقاري؛ كونه يمثل إطارًا قانونيًّا واضحًا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء؛ حيث يزاول النشاط حوالي 60 ألف وسيط عقاري مرخص، وقد انبثق من نظام الوساطة العقارية عدد من اللوائح التنفيذية والتنظيمية شملت أحكام التوسط لإتمام الصفقات العقارية والخدمات العقارية المقدمة للمستفيدين من قبل المرخصين، وأحكام ممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية، وأحكام ممارسة خدمة المزادات العقارية، من الترخيص وإجراء المزاد إلى إغلاق المزادات وغيرها من الأحكام، إضافة إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة حال مخالفة نظام الوساطة العقارية. وقد وضعت معايير لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط وشروط تنظم عملية الإعلانات العقارية وما تحتويه من بيانات بهدف حفظ الحقوق وزيادة الشفافية والموثوقية بالسوق العقاري.