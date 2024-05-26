الْتقى الربيعة اليوم.. وزير الصحة السوري يُشيد بجهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور حسن الغباش، لاستعراض الوضع الصحي في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، وسط إشادة سورية بجهود المركز الإنسانية والإغاثية.
وجاء اللقاءُ، الذي حضره المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ77.
وجرى خلال اللقاء مناقشةُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومستجدات الوضع الصحي بعدد من المناطق السورية المتضررة من الزلزال.
من جهته أشاد وزير الصحة السوري بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية، وعمله الدؤوب لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.