الْتقى الربيعة اليوم.. وزير الصحة السوري يُشيد بجهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور حسن الغباش، لاستعراض الوضع الصحي في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، وسط إشادة سورية بجهود المركز الإنسانية والإغاثية.