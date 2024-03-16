"التنظيمات الرقمية" تقدم برنامجًا لتأهيل القدرات الوطنية في رسم السياسات العامة والتنظيمات الرقمية

عقدت أكاديميةُ التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ البرنامجَ التدريبي "مقدمة في السياسات العامة"، يقدّمه خبراء دوليُّون بهدف تأهيل القدرات الوطنية في رسم السياسات العامة والتنظيمات الرقمية، بجانب امتلاك المهارات والمعرفة اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في مختلف القطاعات، وتحقيق التميز التنظيمي المواكب للتغيرات المتسارعة.
وجاء البرنامج التدريبي بمشاركة 13 جهة مستفيدة من القطاع الحكومي، ومقدمي خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، من أعضاء لجنة التنظيمات الوطنية؛ حيث جرى خلال فترة البرنامج الممتدّة لأربعة أيام، تدريب المشاركين على فهم عملية صنع السياسات، والتعرف على المراحل الرئيسية لها، والجهات والمؤسسات الفاعلة في صياغتها وتنفيذها وتحليلها، والإلمام بالمفاهيم والنظريات الرئيسية لها، إضافةً إلى تطوير المهارات البحثية للمتدربين.
ويسهم البرنامج في تزويدهم بالمهارات اللازمة للبحث في السياسات، وجمع البيانات وفحصها، وتحليل أصحاب المصلحة، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين في تقييم ونقد السياسات، وتعزيز مهاراتهم الاتصالية لمناقشة قضاياها.
يشار إلى أن البرنامج يمثّل إحدى مبادرات أكاديمية التنظيمات الرقمية التي تسعى من خلالها لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدرات القادة في مجال التنظيمات الرقمية، والعمل على المواءمة والتكامل بين المنظمين والمعاهد العالمية من خلال شراكات استراتيجية للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، والارتقاء بخدمات الجهات المحلية إلى آفاق جديدة.