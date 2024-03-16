"التنظيمات الرقمية" تقدم برنامجًا لتأهيل القدرات الوطنية في رسم السياسات العامة والتنظيمات الرقمية

وجاء البرنامج التدريبي بمشاركة 13 جهة مستفيدة من القطاع الحكومي، ومقدمي خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، من أعضاء لجنة التنظيمات الوطنية؛ حيث جرى خلال فترة البرنامج الممتدّة لأربعة أيام، تدريب المشاركين على فهم عملية صنع السياسات، والتعرف على المراحل الرئيسية لها، والجهات والمؤسسات الفاعلة في صياغتها وتنفيذها وتحليلها، والإلمام بالمفاهيم والنظريات الرئيسية لها، إضافةً إلى تطوير المهارات البحثية للمتدربين.