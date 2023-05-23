الوطنية للإسكان "NHC" توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين

وقعت الوطنية للإسكان NHC مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، على هامش منتدى المشاريع المستقبلية، والتي من شأنها أن تعزز جهود التعاون في قطاع البناء والتشييد ورفع كفاءة وتنوع المقاولين العقاريين وتوفير فرص التطوير المتبادل.
حيث وقع المذكرة من جانب الوطنية للإسكان مدير عام الإدارة العامة لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال المهندس معن العثيمين، فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمقاولين رئيس قطاع الشؤون التنظيمية المهندس سعود الشمري، بحضور رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الوطنية للإسكان الأستاذ عثمان المقرن.
وتتضمن مذكرة التفاهم ربطاً إلكترونيًّا مع الهيئة السعودية للمقاولين، والمشاركة بتأهيل المقاولين المتخصصين في مجال البناء والتشييد وأعمال البنية التحتية، وتبادل الخبرات في مجال تقييم أداء المقاولين، إضافةً إلى التنسيق لعقد ورش عمل مشتركة لتمكين المقاولين والمطورين العقاريين والاستفادة من الفرص المستقبلية، وانعكاس ذلك على المحتوى والناتج المحلي.
وتأتي الاتفاقية بهدف تأسيس تعاون بين الطرفين وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل التي من شأنها أن تتضمن تقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أهداف الطرفين وتمكين الشركات السعودية والمساهمة في توطين قطاع المقاولات ورفع جودة وكفاءة المقاولين وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الحلول لندرة المقاولين في السوق العقاري.
وستتضافر الجهود لتوطين قطاع المقاولات عبر تشجيع المقاولين المشاركين والاستفادة من برامج التوطين والحوافز التي توفرها الهيئة السعودية للمقاولين، حيث إن صناعة المقاولات تمثل ركناً أساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع، كما تهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة للتطوير العقاري وتعمل على تطوير الاستثمار مع المقاولين من ذوي الخبرة وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للارتقاء بمستوى الأعمال المقدمة بجودة عالمية، عبر تمكينهم من الفرص المستقبلية ومشاركة المقاولين السعوديين في بناء ضواحي ومجتمعات ذات جودة حياة عالية، للمضي قدمًا في المساهمة بتحقيق برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.