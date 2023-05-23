الوطنية للإسكان "NHC" توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين

وتتضمن مذكرة التفاهم ربطاً إلكترونيًّا مع الهيئة السعودية للمقاولين، والمشاركة بتأهيل المقاولين المتخصصين في مجال البناء والتشييد وأعمال البنية التحتية، وتبادل الخبرات في مجال تقييم أداء المقاولين، إضافةً إلى التنسيق لعقد ورش عمل مشتركة لتمكين المقاولين والمطورين العقاريين والاستفادة من الفرص المستقبلية، وانعكاس ذلك على المحتوى والناتج المحلي.