الهيئة العامة لمجلس الشورى تُحيل عددًا من التقارير إلى جدول أعمال الجلسات

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثالث من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، و مساعد الرئيس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، و الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.