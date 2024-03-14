الرياض.. فُرَص تطوعية لجمع المصاحف القديمة واستبدالها بالجديدة في الجوامع والمساجد

وتستهدف الفرص التطوعية الجنسين من الذكور والإناث بعمر (18) سنة فأعلى، بمعدل 4 إلى 6 ساعات في اليوم؛ حيث يبدأ جمع المصاحف القديمة اليوم الخميس وحتى يوم السبت القادم، كما سيتم توزيع المصاحف الجديدة ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس الأسبوع القادم -بإذن الله- من خلال مركز الدعوة بشمال منطقة الرياض، ومكاتب إشراف مساجد شرق وغرب وشمال وجنوب مدينة الرياض.