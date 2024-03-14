الرياض.. فُرَص تطوعية لجمع المصاحف القديمة واستبدالها بالجديدة في الجوامع والمساجد

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في فرعها في منطقة الرياض، عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، التي تهدف إلى جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بمدينة الرياض، وتوزيع مصاحف جديدة، ضمن مبادرة "تعظيم" لجمع المصاحف القديمة واستبدالها بالجديدة التي أطلقتها في شهر شعبان الماضي.
وتستهدف الفرص التطوعية الجنسين من الذكور والإناث بعمر (18) سنة فأعلى، بمعدل 4 إلى 6 ساعات في اليوم؛ حيث يبدأ جمع المصاحف القديمة اليوم الخميس وحتى يوم السبت القادم، كما سيتم توزيع المصاحف الجديدة ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس الأسبوع القادم -بإذن الله- من خلال مركز الدعوة بشمال منطقة الرياض، ومكاتب إشراف مساجد شرق وغرب وشمال وجنوب مدينة الرياض.
وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بكتاب الله الكريم، ولتعزيز قِيَم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية؛ لا سيما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.