لتسويق منتجات أكثر من 500 ألف نخلة.. انطلاق مهرجان "تمور القويعية 5"

انطلقت، أمس الجمعة، فعالياتُ مهرجان تمور القويعية في نسخته الخامسة تحت شعار "خلاصنا ذهب"، وسط حضور كثيف، والذي يستمرّ لمدة ثمانية أيام، بمتابعة وإشراف محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر.
وشهد المهرجانُ عرضَ نحو 60 مزارعًا ونحّالًا منتجاتهم في خيمة العرض المجهزة من قبل مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
ويشتمل المهرجان على فعاليات رئيسة وفعاليات مصاحبة؛ تتضمن الأولى خيمة عروض التمور وحراج التمور، بينما تشتمل الأخرى خلال أيام المهرجان على مسرح الطفل والأسرة والحرف اليدوية والأسر المنتجة، وبطولة البلوت، ومسابقتي القهوة السعودية وأفضل كشتة، ولقاءات مع رواة ومنشدين.
ومن ضمن الفعاليات المصاحبة: القيام برحلة سياحية لمنتجع نوفا للفروسية، فيما تم تخصيص منطقة للخدمات المساندة تحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات والفودترك ومقر للضيافة.
ويضمّ المهرجانُ العديدَ من المعارض والأركان، التي من أهمها مشروع سعودي جاب "S.G.A.P"، وصندوق التنمية الزراعية، ومركز النخيل والتمور بالأحساء، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، وركن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وركن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وركن مستشفى القويعية العام، وكشافة تعليم القويعية.
كما يشتمل على العديد من المعارض والأركان وورش العمل والبرامج التدريبية، بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية، وبالشراكة الاستراتيجية مع بلدية القويعية، وجمعية التنمية الأهلية بالقويعية، وجمعية التنمية الأهلية بمزعل، وبرعاية عدد من الشركات والمصانع، وبمشاركة الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة.