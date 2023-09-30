لتسويق منتجات أكثر من 500 ألف نخلة.. انطلاق مهرجان "تمور القويعية 5"

ويضمّ المهرجانُ العديدَ من المعارض والأركان، التي من أهمها مشروع سعودي جاب "S.G.A.P"، وصندوق التنمية الزراعية، ومركز النخيل والتمور بالأحساء، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، وركن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وركن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وركن مستشفى القويعية العام، وكشافة تعليم القويعية.