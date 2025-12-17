"ستاندرد آند بورز غلوبال" تثبت تصنيف "التعاونية" عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مُستقرّة تعكس القوّة المالية والمكانة الريادية في السوق

وتواصل التعاونية تعزيز مكانتها بوصفها أكبر شركة تأمين في منطقة الخليج من حيث إيرادات التأمين، حيث بلغت إيراداتها نحو 15,8 مليار ريال سعودي حتى الربع الثالث من 2025، مع احتفاظها بحصة سوقية تُقدّر بنحو 30% في السوق السعودي. وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نموًا سنويًا في إيرادات الشركة بنسبة تقارب 15%، ما يعزّز مكانتها بين كبار مزوّدي خدمات التأمين في المنطقة.