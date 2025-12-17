"ستاندرد آند بورز غلوبال" تثبت تصنيف "التعاونية" عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مُستقرّة تعكس القوّة المالية والمكانة الريادية في السوق

أعلنت التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيفها المالي للشركة عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة وضعها في السوق وقوة أدائها المالي.
وأوضحت الوكالة أن التأكيد يستند إلى مكانة التعاونية الرائدة في السوق السعودي، المدعومة بتنوع أعمالها، ومركزها المالي القوي، إضافةً إلى رأس المال الصلب والأرباح المستقرة التي تحققها الشركة، فضلاً عن انخفاض مستوى انكشافها للمخاطر وتوازن هيكلها التمويلي، وهو ما يعزز مكانتها المتميزة على مستوى المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية: " يُعد تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال شهادة على نجاح استراتيجيتنا وكفاءة إدارتنا لرأس المال، بفضل جهود فرق العمل في مختلف القطاعات والادارات. كما يؤكد هذا التصنيف التزامنا الراسخ بالنمو المستدام ومتانة مركزنا المالي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة طويلة المدى لجميع المساهمين والشركاء والعملاء."
وتواصل التعاونية تعزيز مكانتها بوصفها أكبر شركة تأمين في منطقة الخليج من حيث إيرادات التأمين، حيث بلغت إيراداتها نحو 15,8 مليار ريال سعودي حتى الربع الثالث من 2025، مع احتفاظها بحصة سوقية تُقدّر بنحو 30% في السوق السعودي. وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نموًا سنويًا في إيرادات الشركة بنسبة تقارب 15%، ما يعزّز مكانتها بين كبار مزوّدي خدمات التأمين في المنطقة.
ويعكس التصنيف المُستقر توقعات الوكالة بأن تواصل التعاونية الاستفادة من أدائها التشغيلي القوي، ومحفظتها الاستثمارية السائلة والتي تهيمن عليها أدوات الدخل الثابت، إلى جانب دورها المحوري في الارتقاء بسوق التأمين السعودي.