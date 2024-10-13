39 ْمئوية "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن" الأعلى حرارة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة. كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.