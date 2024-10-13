39 ْمئوية "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن" الأعلى حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن سجّلت أعلى درجة حرارة 39 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 38 ْمئوية في الرياض والدمام وبريدة والخرج وشرورة، و37 درجة في جدة وجازان والعلا والتنهات والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 11 درجة، تليها أبها 14 درجة، والباحة وطريف والقريات 17 ْمئوية، وتبوك وحائل 19 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة. كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.