"أمير الجوف": نسبة المشاريع المتعثرة بالمنطقة 0%.. ودعم القيادة ساهم في الإنجاز

أعلن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن إمارة المنطقة نجحت، بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمشاريع المنطقة، في إنجاز المشاريع بالمنطقة دون تعثر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر).
وأضاف أمير الجوف خلال ترؤسه اليوم، اجتماع الربع الرابع للعام المالي 2023 للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، أن ما تحقق في هذا الوطن وما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة في ظل رعاية كريمة ودائمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعم ومتابعة كل المشاريع التنموية بالمنطقة، يستحق الثناء؛ مؤكدًا عِظَم المسؤولية والأمانة التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشاريع التنموية في أوقاتها وبالجودة العالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على ذلك في جودة حياة أبناء المنطقة، وتمكينهم ونمو المنطقة اقتصاديًّا وسكانيًّا.
وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما قامت به اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة وإنجازهم للمشاريع الرأسمالية المتعثرة في المنطقة وتقليصها من الربع الأول عام 2023م حتى الربع الرابع من العام؛ حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة في المنطقة صفر%.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات بالمنطقة التي بلغت 150 مشروعًا، منها 8 مشاريع تحت الترسية، وناقش تحليل نتائج توصيات اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات خلال 2023م وتحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشاريع خلال الفترة من 1/ 1/ 2023م وحتى 31/ 12/ 2023م.
وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة مؤشرات المشاريع الحكومية وحالة المشاريع بالمنطقة ومحافظاتها، وبحث تذليل المعوقات لاستكمال المشروعات المتأخرة، كما استعرض الاجتماع حالة ونطاق مشروع درء أخطار السيول بمحافظة القريات لحماية جنوب المدينة وقرية العقيلة.
واختتم أمير المنطقة الاجتماعَ بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة ولجميع الجهات الحكومية بالمنطقة؛ لدورهم التكاملي وتنسيقهم العالي والمؤسسي، والذي نتج عنه تحسين وتعزيز جودة المخرجات والنواتج؛ مشيدًا بما تَحقق من نجاح وتميز وجهود في هذا الجانب بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع وتفانيهم في أداء عملهم الموكل لهم.