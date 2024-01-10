"أمير الجوف": نسبة المشاريع المتعثرة بالمنطقة 0%.. ودعم القيادة ساهم في الإنجاز

وأضاف أمير الجوف خلال ترؤسه اليوم، اجتماع الربع الرابع للعام المالي 2023 للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، أن ما تحقق في هذا الوطن وما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة في ظل رعاية كريمة ودائمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعم ومتابعة كل المشاريع التنموية بالمنطقة، يستحق الثناء؛ مؤكدًا عِظَم المسؤولية والأمانة التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشاريع التنموية في أوقاتها وبالجودة العالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.