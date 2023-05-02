استمرارًا لجهود المملكة الإنسانية.. "مطارات جدة" تودع 145 مسافرًا من الجالية الصينية

غادرت صباح اليوم، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة صينية على متنها 145 مسافرًا من الجالية الصينية إلى بلادهم، بعد وصولهم بحرًا من السودان.
يأتي ذلك استمرارًا لتشغيل الرحلات الجوية المخصصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفّذتها المملكة من جمهورية السودان.
وتم توديع ركاب الرحلة بالورود، بحضور عدد من المسؤولين في هيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.
وتأتي هذه الرحلات استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة، لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث وفرت مطارات جدة كل سبل الراحة للمسافرين بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة.