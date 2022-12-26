قانوني: يجب ألا يقل راتب المعلم السعودي بالمدارس الأهلية عن 5 آلاف ريال

وأضاف: المدارس الأهلية التي تصرف راتبًا لمعلميها السعوديين أقل من 5 آلاف ريال تعتبر مخالفة للأنظمة واللوائح، ويعاقب مرتكبها بالأنظمة ذات العلاقة، ومن اجتهادات وزارة الموارد البشرية توطين قطاع التعليم الأهلي، ووفقًا لقرار التوطين يُشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة، ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، مع عدم احتساب أصحاب الأجور أقل من ذلك.