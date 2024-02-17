"صالون المهرة" في جدة يطوف في رحلة مع فنتازيا الأدب باستضافة الروائي "طارق إمام"

وتطرّق إلى تأثير الأدب العربي على العالم؛ إذ أشار لماركيز الذي قال لو لم أقرأ "ألف ليلة وليلة" لما كتبت مئة عام من العزلة، وكذلك باولو كويلو الذي اعتبر إحدى حكايات "ألف ليلة وليلة" ملهمة له للحدّ الذي قاده لكتابة رواية "السيميائي".